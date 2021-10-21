В Коми опрокинулась иномарка: пострадала 10-летняя девочка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Княжпогостском районе опрокинулся Hyundai ix35, в результате чего пострадала девочка 2011 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.50. Женщина 1988 года рождения ехала за рулем Hyundai ix35 по трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. На 173-м она не справилась с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадала девочка 2011 года рождения. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Госпитализация ребенку не потребовалась. Стаж водителя – с 2013 года.

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