Из горящего дома в Коми вытащили двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 20 октября, в Усть-Куломском районе горел частный дом, спасли двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19:28 в селе Усть-Кулом. На улице Спортивной загорелся частный деревянный жилой дом. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они спасли женщину 1955 года рождения и мужчину 1998 года рождения. В 19:44 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Пламя уничтожило матрас на площади полтора квадратных метров. На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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