В Сыктывкаре работник фанерного завода получил тяжелую травму

Комиссией по расследованию установлена основная причина произошедшего несчастного случая Фото: Архив "КП"

Работник «Сыктывкарского фанерного завода» оказался на больничной койке. Мужчина 1 сентября этого года получил на производстве тяжелую травму. О несчастном случае рассказали в Гострудинспекции.

Известно, что в день инцидента работник приступил к очистке территории от шпона, не остановив ленточный транспортер. При этом работник получил травму, относящуюся к категории тяжелых.

Комиссией по расследованию установлена основная причина произошедшего несчастного случая – нарушение работником трудовой и производственной дисциплины, заявили в пресс-службе инспекции.

Также в ходе расследования несчастного случая комиссией выявлены нарушения охраны труда.

- Работодателю направлено уведомление на составление протокола об административном правонарушении, по которому предусмотрены санкции в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей, - заключили в надзорном органе.

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