В Коми на прилавках магазинов колбаса и сосиски могут подорожать на 7-20%

Колбаса и сосиски могут подорожать на 7-20% Фото: Архив "КП"

Мясные изделия в магазинах подорожают на 7-20%. Об этом заявили крупные российские компании-мясопереработчики. По их словам, они увеличат стоимость на колбасы и сосиски уже в конце октября - в начале ноября.

Как уточняет издание «Известия», значительно вырастут в цене биточки (+10%), шницель куриный (+18%), тефтели и котлеты из курицы (+10%), фарш (+12%).

Причиной такого роста цен, по словам производителей, стало подорожание сырья, упаковки, моющих средств и прочего. В федеральном Минсельхозе уже отреагировали на заявление компаний и пообещали животноводческим предприятиям дополнительные 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для стабилизации ситуации.

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