Пьяная жительница Коми на допросе прищемила следователю руку

Фото: пресс-служба СК

В Коми 42-летнюю жительницу Воркуты подозревают в в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СК по республике.

Известно, что воркутинка проходила потерпевшей по одному уголовному делу и была вызвана на допрос. Однако в кабинет дознавателя женщина явилась пьяной и в плохом расположении духа. Дознавательница, поняв, что разговора по существу не получится, хотела вручить ей повестку, однако встретила сопротивление.

- В какой-то момент недовольная действиями сотрудника полиции злоумышленница толкнула дознавателя и, захлопывая дверь, прищемила ей руку, причинив потерпевшей физическую боль, - рассказали в СК.

На данный момент по данному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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