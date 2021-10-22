В Коми горел дом: эвакуировались 12 человек

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В четверг, 21 октября, в Воркуте горела квартира, из дома эвакуировались 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 17.31 на улице Комарова. В многоэтажке загорелась нежилая квартира. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 17.41. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пламя уничтожило в Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 12 человек. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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