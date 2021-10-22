Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 октября 2021 14:59

Сыктывкар дал наибольший прирост заражения коронавирусом в Коми

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего под медицинским наблюдением находятся 11 802 человека

Всего под медицинским наблюдением находятся 11 802 человека

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре было обнаружено еще 92 новых факта заражения ковидом, что делает столицу Коми лидирующим городом по количеству инфицированных. Это следует из данных, предоставленных региональным Роспотребнадзором.

Второе место в рейтинге занимает Ухта. Там за минувшие сутки 61 человек заразился COVID-19. На третьей строчке расположились Воркута и Сосногорский район с 15 новыми случаями. На один случай меньше было зарегистрировано в Усть-Куломском районе.

Всего в Коми выявлено ПЦР-тестированием 76 020 случаев заболевания COVID-19. Это на 293 случая больше, чем было сутками ранее.