В страшной аварии погиб 30-летний водитель «Лада Ларгус», выскочивший на встречку

Фото: ГИБДД по Коми

Стали известны подробности смертельной аварии в Усть-Вымском районе. По данным региональной Госавтоинспекции, в ДТП погиб молодой мужчина, еще пять человек пострадали в результате столкновения.

Трагедия произошла сегодня, 22 октября, ранним утром. Водитель «Лада Ларгус» выехал на встречку и врезался в «Toyota Highlander». Это ошибка стала для 30-летнего мужчины роковой: он погиб моментально от травм, полученных в результате удара.

Также в аварии сильно пострадал 32-летний пассажир отечественной легковушки. Он получил травмы головы и переломы конечностей.

Уточняется, что четверо человек, находящиеся в салоне японской иномарки, были госпитализированы. Так, 41-летний водитель получил множественные ушибы, закрытый перелом правого голеностопного сустава и правой стопы. Его пассажиры - женщины в возрасте 49, 39 лет и 41 года - получили травмы головы и переломы.

По данному факту начато разбирательство.

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