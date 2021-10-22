Жителя Коми судили за то, что он срубил 289 деревьев

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В Прилузском районе 60-летнего жителя села Летка признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в ноябре 2017 года мужчина за 30 тысяч рублей незаконно купил у местного жителя документы, дающие право на заготовку 150 кубометров древесины. Это ему нужно было для строительства дома. Однако закон запрещает гражданам отчуждение права на вырубку лесных насаждений, предоставленных под ИЖС.

С помощью наемных работников на территории Летского участкового лесничества мужчина вырубил 289 сосен и елей. После этого полученную древесину мужчина использовал в других целях, не связанных с жилищным строительством. Ущерб лесному фонду в результате неправомерных действия превысил 1,1 миллиона рублей.

Мужчина возместил причиненный ущерб. Суд приговорил его к году лишения свободы с испытательным сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.

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