В Сыктывкаре выросло число зараженных коронавирусом школьников

Власти озвучили данные по коронавирусу среди несовершеннолетних Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей. Согласно данным городской мэрии, за сутки число зараженных гриппом и ОРВИ дошкольников выросло на 0,17%, а среди учащихся на 0,2%.

- Из 33 138 школьников ОРВИ болеют 1 806, то есть 5,4%. Также из 18 253 воспитанника детсадов заражен 1 532, что в процентном выражении равно 8,27%, - предоставили цифры в администрации Сыктывкара.

Также в мэрии отметили, что в школах и садиках увеличилось число инфицированных COVID-19. Так, коронавирусом заражены 194 ученика и 14 дошкольников.

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