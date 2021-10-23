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Здоровье23 октября 2021 10:00

В Сыктывкаре выросло число зараженных коронавирусом школьников

Источник:kp.ru
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Власти озвучили данные по коронавирусу среди несовершеннолетних

Власти озвучили данные по коронавирусу среди несовершеннолетних

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей. Согласно данным городской мэрии, за сутки число зараженных гриппом и ОРВИ дошкольников выросло на 0,17%, а среди учащихся на 0,2%.

- Из 33 138 школьников ОРВИ болеют 1 806, то есть 5,4%. Также из 18 253 воспитанника детсадов заражен 1 532, что в процентном выражении равно 8,27%, - предоставили цифры в администрации Сыктывкара.

Также в мэрии отметили, что в школах и садиках увеличилось число инфицированных COVID-19. Так, коронавирусом заражены 194 ученика и 14 дошкольников.

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