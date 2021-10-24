В Сыктывкаре горел дом: эвакуировались 10 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 23 октября, в Сыктывкаре горел дом, оттуда эвакуировались 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 7:25. В шестом микрорайоне загорелся подъезде жилого кирпичного дома №17. Через пять минут на место прибыли пожарные. Из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пожар удалось потушить в 8:10. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Пламя повредило велосипед и подъезд на площади один квадратный метр. На месте происшествия работали шесть человек и две единицы техники. Причина случившегося выясняется.

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