За неделю в Коми изъяли 14 охотничьих ружей

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

За неделю сотрудники управления Росгвардии по Коми изъяли 14 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю росгвардейцы выявили 19 правонарушений в области оборота оружия. Кроме того, силовики изъяли 14 единиц охотничьего оружия. Большинство нарушений связаны с несоблюдения сроков продления разрешительных документов.

Кроме того, к административной ответственности привлекли двух владельцев оружия. Они не сообщили в подразделение лицензионно-разрешительной работы в двухнедельный срок об изменении места жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми изъяли 12 охотничьих ружей