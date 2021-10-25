В Коми неизвестные убивают собак ядовитыми дротиками

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Неизвестные живодеры орудуют в Ухте, убивая беспризорных собак ядовитыми дротиками. В одном и том же месте городские волонтеры «Доброго города» уже дважды находили трупы животных, убитых именно этим способом.

Волонтеры рассказали телеканалу «Юрган», что при первом инциденте один из них стал очевидцем. Он находился в районе теплотрассы неподалеку от бассейна «Юность», где уже давно живут бездомные псы. Доброволец услышал хлопки и визги животного.

Когда он прибежал на помощь, то увидел стремительно покидающих это место мужчин. Догнать их он не смог, а оказать помощь собаке было уже невозможно: она была ранена в грудь. Ветеринары местной клиники отметили, что дротик был пропитан ядом, при котором животное медленно и мучительно задыхается. Обычно агония длится 20-40 минут.

Позже история повторилась: на этот раз волонтеры обнаружили два собачьих трупа. Они подали заявление в полицию.

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