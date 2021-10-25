Экс-руководителя администрации главы Коми хотят арестовать

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В понедельник, 25 октября, суд начал решать вопрос о мере пресечения экс-руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина.
Порядина задержали в Москве. В воскресенье, 24 октября, его этапировали в Сыктывкар. Сейчас Сыктывкарский суд рассматривается ходатайство об избрании ареста в отношении бывшего руководителя администрации главы Коми. В чем его обвиняют, пока неизвестно. Как передает БНК со ссылкой на пресс-секретаря суда, эту информацию официально объявят позже.
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