В Коми горел дом: эвакуировались 10 человек

Фото: архив КП

В воскресенье, 24 октября, в Инте горела квартира, из дома эвакуировали 10 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 23:10. В многоквартирном доме на улице Мира загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек. В 23:26 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. людей нет. Пламя повредило квартиру на площади три квадратных метра. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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