В МВД по Коми рассказали, что грозит владельцам поддельных QR-кодов

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В МВД по Коми рассказали об ответственности за предоставление услуг по получению медицинских документов в обход официальных процедур. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за покупку, а также использование поддельных медицинских документов. За такое преступление грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты до шести месяцев, либо 480 часов обязательных работ, либо до двух лет исправительных, либо до полугода ареста.

Жителей Коми также призвали сообщать в полицию о людях, предлагающих услуги по получению медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур. Для этого нужно позвонить по телефону 02, а с мобильного - 102.

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