В Коми от коронавируса умер пациент, пропустивший ревакцинацию

Среди последних 14 случаев только один пациент был привит от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Коми зафиксирован еще один случай смерти среди вакцинированных от коронавируса. О нем рассказал глава Коми Владимир Уйба в своем традиционном видеообращении. По его словам, пациент был тяжело болен и страдал от онкологии.

- Среди последних 14 случаев только один пациент был привит от коронавируса. Этот человек прошел вакцинацию в марте и по всем рекомендациям должен был пройти ревакцинацию через шесть месяцев, то есть не позже начала сентября. Этого не было сделано, - сообщил руководитель региона.

По словам Уйбы, причиной отсутствия ревакцинации у пациента стал очередной кризис, связанный со здоровьем: обострился рак, усугубив состояние больного.

- Человек был тяжело болен онкологией и на тот момент у него был очередной кризис и было не до прививки. На фоне ослабленного организма человек заболевает ковидом и умирает. В любой ситуации надо прививаться, - заключил глава.

Он также отметил, что 269 977 жителей республики завершили вакцинацию, а запас доз препарата в Коми остается все еще большим - 146 тысяч.

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