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Здоровье26 октября 2021 11:29

В Коми нарушен 20-процентный запас прочности коечного фонда

Источник:kp.ru
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Минздрав Коми развернет дополнительные ковидные койки

Минздрав Коми развернет дополнительные ковидные койки

Фото: Архив "КП"

В Коми развернут дополнительные ковид-койки из-за нехватки мест для больных коронавирусом. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба. Руководитель республики признался, что 20-процентный запас прочности уже нарушен.

- Что касается коечного фонда, нам уже его не хватает. Эту тему мы также обсуждали на оперштабе и поставили задачу Минздраву по дополнительному разворачиванию коек, - сказал Уйба.

На данный момент из 2 509 мест заняты 2 137.

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