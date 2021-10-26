В Коми нарушен 20-процентный запас прочности коечного фонда

Минздрав Коми развернет дополнительные ковидные койки
Фото: Архив "КП"
В Коми развернут дополнительные ковид-койки из-за нехватки мест для больных коронавирусом. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба. Руководитель республики признался, что 20-процентный запас прочности уже нарушен.
- Что касается коечного фонда, нам уже его не хватает. Эту тему мы также обсуждали на оперштабе и поставили задачу Минздраву по дополнительному разворачиванию коек, - сказал Уйба.
На данный момент из 2 509 мест заняты 2 137.
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