В Сыктывкаре Toyota сбила 16-летнюю девушку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 25 октября, в Сыктывкаре водитель Toyota Avensis сбил 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 16.30. 33-летний мужчина ехал за рулем Toyota Avensis по улице Карла Маркса со стороны ул.Оплеснина. Поворачивая направо в сторону Первомайской на зеленый свет, водитель сбил девушку. Она переходила дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 16-летняя пострадавшая получила ушиб левой стопы. Госпитализация девушка не потребовалась.

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