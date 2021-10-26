В Коми вахтовика посадили за то, что он до смерти избил коллегу

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усть-Вымском 26-летнего жителя Вологодской области признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в марте в Жешарте. Двое пьяных вахтовиков находились в баре на улице Свердлова. Между ними произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый несколько раз ударил 44-летнего потерпевшего по лицу, и тот упал. После этого вахтовик ударил лежащего коллегу ногой по голове. Через непродолжительное время пострадавший скончался от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Вахтовика приговорили к восьми годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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