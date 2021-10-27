Полиция Коми задержала студента за мошенничество с аккаунтом в игре

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Полицейские Сыктывкара раскрыли интернет-мошенничество под предлогом продажи аккаунта игры «PUBG Mobile», сумма ущерба составила 157 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась женщина 1988 года рождения, живущая в Израиле. В интернете она искала специалиста, который сумеет восстановить аккаунт для игры «PUBG Mobile», принадлежащий ее другу. На ее объявление откликнулся молодой человек. Восстановить аккаунт тот не смог и предложил продать аналогичный аккаунт, сообщив после оплаты пароль и логин. Женщина перевела 157 тысяч рублей, однако после этого аккаунт злоумышленника был удален.

Женщина направила заявления в несколько регионов России. Сыктывкарские полицейские установили личность и место проживания подозреваемого. Им оказался студент одного из средне-специальных учреждений Архангельской области, 2004 года рождения. Злоумышленника задержали. Студент рассказал, что не планировал давать женщине доступ к аккаунту, а все деньги потратил на одежду и развлечения. По факту случившегося проводится проверка.

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