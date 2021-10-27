В Коми остро стоит вопрос нехватки кислорода для коронавирусных больных

Коми на пределе по разворачиванию новых ковидных коек из-за проблем с кислородом Фото: Архив "КП"

Власти Коми обеспокоены проблемой недостаточности кислорода для ковид-пациентов. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба. По его словам, тенденция характерна не только для региона, но и для всей России.

- Мы уже на пределе из-за серьезной проблемы по обеспечению кислородом. И это не только в республике, но и в целом по России. Над вопросом бесперебойного обеспечения кислородом работают и минздрав, и минэкономразвития, чтобы, не дай Бог, без него в стационаре не остались кислородозависимые люди, - сообщил руководитель Коми в традиционном видеообращении.

Также в Коми развернуты дополнительные места для зараженных COVID-19. Однако, по словам Владимира Уйбы, запас резервного фонда на исходе. На сегодняшний день коечный фонд составляет 2 602 места, из которых 2 098 уже заняты. Руководитель Коми отметил, что властям удалось восстановить 20-процентный запас мест.

- Нам удалось выровнять 20-процентный разрыв между развернутыми и занятыми койками, - заключил глава.

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