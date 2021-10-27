В Сыктывкаре столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 26 октября, в Сыктывкаре столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 8.50. Мужчина 1996 года рождения был рулем ВАЗ-2114. Он выезжал со двора дома № 63 по улице Советской улице. Он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2110, который ехал по главной дороге. За рулем был мужчина 1980 года рождения, В результате ДТП пострадала женщина-пассажир. Она получила ушиб грудной клетки, сотрясение и черепно-мозговую травму. Пострадавшую увезли в больницу. Стаж водителя с 2019 года.

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