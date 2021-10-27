В Коми изменят закон о племенном животноводстве

Фото: пресс-служба Минсельхоза Коми

В Коми планируют внести изменения в закон «О племенном животноводстве». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

Как пояснили в ведомстве, необходимость изменения закона связана с упразднением государственного надзора в области племенного животноводства. В настоящее время федеральное законодательство требует наличие государственных органов по управлению племенным животноводством. Согласно законопроекту, таким органом станет Минсельхоз Коми, в состав которого входит государственная племенная служба республики.

На сегодняшний день ведомство выдает свидетельства в рамках государственной услуги, которые дают право племенным хозяйствам реализовывать племенных животных и их семя в товарные и крестьянские фермерские хозяйства республики. Кроме того, служба ведет государственную книгу учета племенного скота и дает оценку племенных и продуктивных качеств животных. Данные направляются в единый федеральный племенной центр. Всего в Коми насчитывается 12 племенных организаций.

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