Госсовет Коми назначил Веру Железцову уполномоченным по правам человека

Фото: Государственный Совет Республики Коми

В Коми назначен новый уполномоченный по правам человека. Кресло омбудсмена заняла Вера Железцова. Сегодня, 28 октября, Госсовет принял решение о ее назначении.

На этот пост претендовали еще два человека - Лариса Бадаева и Ирина Рыбина. Каждая из пртенденток представила депутатами заксобрания пакет документов. И если к документам Бадаевой и Железцовой замечаний не было, то к документам Рыбиной возникли претензии.

Из двух кандидаток парламентарии выбрали одну и отправили документы на согласование в столицу России. Москва дала «зеленый свет» в октябре, после чего Железцова приняла присягу.

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