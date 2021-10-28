Госсовет Коми назначил Веру Железцову уполномоченным по правам человека

Фото: Государственный Совет Республики Коми
В Коми назначен новый уполномоченный по правам человека. Кресло омбудсмена заняла Вера Железцова. Сегодня, 28 октября, Госсовет принял решение о ее назначении.
На этот пост претендовали еще два человека - Лариса Бадаева и Ирина Рыбина. Каждая из пртенденток представила депутатами заксобрания пакет документов. И если к документам Бадаевой и Железцовой замечаний не было, то к документам Рыбиной возникли претензии.
Из двух кандидаток парламентарии выбрали одну и отправили документы на согласование в столицу России. Москва дала «зеленый свет» в октябре, после чего Железцова приняла присягу.
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