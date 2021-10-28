В Коми опрокинулась Daewoo Nexia: два человека в больнице

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Прилузском районе опрокинулась Daewoo Nexia, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 18.20. 62-летний мужчина ехал за рулем Daewoo со стороны Сыктывкара в направлении Кирова. На 535 километре трассы «Вятка» водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому лобной области, закрытый перелом левого бедра и закрытую травму грудной клетки. У 62-летней пассажирки диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, гематому лобной области, перелом плеча и ушиб грудной клетки. Оба пострадавших попали в больницу.

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