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Происшествия28 октября 2021 10:44

На трассе Сыктывкар-Ухта в массовой аварии погибли два человека

Источник:kp.ru
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На трассе Сыктывкар - Ухта из-за столкновения четырех авто перекрыто движение

На трассе Сыктывкар - Ухта из-за столкновения четырех авто перекрыто движение

Фото: Архив "КП"

В Коми произошла массовая авария: на трассе Сыктывкар-Ухта столкнулись четыре автомобиля. На данный момент известно, что в ДТП погибло двое.

По информации ухтинской программы «День», из-за аварии между Тобысем и Веселым Кутом полностью остановлено движение транспорта. На месте ЧП работают экстренные службы республики.

«Комсомольская правда — Коми» обратилась за комментарием в региональную Госавтоинспекцию. На момент написания статьи ответ был ещё не получен.

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