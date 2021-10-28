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Происшествия28 октября 2021 11:35

В Коми экс-полицейского судили за разглашение гостайны

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми экс-полицейского судили за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

В 2017 году полицейский имел допуск к государственной тайне. Он сфотографировал и снял на видео секретных документальных материалов. Затем правоохранитель ознакомил с материалами другого человека, не имеющего допуска к сведениям, составляющими государственную тайну.

Верховный суд Коми признал экс-полицейского виновным. Его приговорили к году лишения свободы условно. В последующем защита подсудимого не раз обжаловала приговор, но его оставили без изменения.

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