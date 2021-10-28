Власти Коми готовят список мест, куда можно попасть без QR-кода после 7 ноября

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В Коми учтут предложение предпринимателей по содержанию указа о введении режима повышенной готовности, планируется, что изменения вступят в силу после 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Бизнесмены предложили ограничить перечень организаций в Коми, для посещения которых требуется QR-код или отрицательный результат ПЦР-тестирования, перечнем, установленным федеральным правительством. В Коми определят перечень таких организаций после 8 ноября. При этом будет учитываться содержание перечня, который установит правительство России.

Действующая редакция указа предусматривает ограничения после 8 ноября доступа посетителей и работников без QR-кода или отрицательного результата ПЦР-тестирования в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых ведется продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг.

До 7 ноября включительно система QR-кодов будет действовать только в отношении посещения кинотеатров (кинозалов), театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа, библиотек, музеев.

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Кроме того, они объяснили, что будет за пользование чужим QR-кодом