Где привиться без предварительной записи от гриппа и ковида в нерабочие дни в Сыктывкаре

Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре во время нерабочих дней будут функционировать мобильные пункты вакцинации, где желающие смогут привиться от гриппа и COVID-19. По сообщению регионального Минздрава, предварительно записываться на вакцинацию будет не нужно.
Так, в столице Коми буду работать четыре пункта, еще один развернется в Эжве. Далее мы публикуем полный график рабочих и выходных дней:
Ленина, 49 (здание Государственных аптек)
- 30, 31 октября, 4, 6, 7 – ноября 10:00-16:00
- 1, 2, 3, 5 ноября – 8:00-19:30
Первомайская, 76 (Республиканский стадион, западная трибуна, вход с ул. Коммунистическая)
- 30 октября и 6 ноября – 10:00-16:00
- 1, 2, 3, 5 ноября – 8:00-16:30
Куратова, 66 (здание Врачебно-физкультурного диспансера):
- 1, 2, 3, 5 ноября – 10:00-15:00
Октябрьский пр., 141 (около ТЦ «МАКСИ») – пункт вакцинации против гриппа
- 30, 31 октября и 6,7 ноября – 11:00-16:00
ул. Мира, 27/6 (Эжвинская городская поликлиника)
4 и 7 ноября – выходные дни
30 октября и 6 ноября – 8:30-12:00
1, 2, 5, 8 ноября – 8:30-17:00.
Без записи можно прийти 12:00-13.00 или в другое время, вас вакцинируют между пациентами по предварительной записи.
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