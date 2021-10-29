Где привиться без предварительной записи от гриппа и ковида в нерабочие дни в Сыктывкаре

Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре во время нерабочих дней будут функционировать мобильные пункты вакцинации, где желающие смогут привиться от гриппа и COVID-19. По сообщению регионального Минздрава, предварительно записываться на вакцинацию будет не нужно.

Так, в столице Коми буду работать четыре пункта, еще один развернется в Эжве. Далее мы публикуем полный график рабочих и выходных дней:

Ленина, 49 (здание Государственных аптек)

- 30, 31 октября, 4, 6, 7 – ноября 10:00-16:00

- 1, 2, 3, 5 ноября – 8:00-19:30

Первомайская, 76 (Республиканский стадион, западная трибуна, вход с ул. Коммунистическая)

- 30 октября и 6 ноября – 10:00-16:00

- 1, 2, 3, 5 ноября – 8:00-16:30

Куратова, 66 (здание Врачебно-физкультурного диспансера):

- 1, 2, 3, 5 ноября – 10:00-15:00

Октябрьский пр., 141 (около ТЦ «МАКСИ») – пункт вакцинации против гриппа

- 30, 31 октября и 6,7 ноября – 11:00-16:00

ул. Мира, 27/6 (Эжвинская городская поликлиника)

4 и 7 ноября – выходные дни

30 октября и 6 ноября – 8:30-12:00

1, 2, 5, 8 ноября – 8:30-17:00.

Без записи можно прийти 12:00-13.00 или в другое время, вас вакцинируют между пациентами по предварительной записи.

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