В одном из городов Коми снизят плату за отопление

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Вуктыле по решению суда снизят плату за теплоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Еще в августе прокурор Вуктыла в суде потребовал от ООО «Аквасервис» снизить размера платы за теплоснабжение. Суд согласился с его требованием и удовлетворил заявление. Решение вступило в законную силу 14 октября.

В феврале в деятельности ООО «Аквасервис» выявили многочисленные нарушения закона, в том числе касающиеся предоставления коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению гражданам ненадлежащего качества. Установлено, что температура подачи тепловой энергии не соответствовала установленным требованиям.

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