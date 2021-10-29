В Коми работник школы-интерната тяжело травмировался, упав со стремянки

Во время производства работ на стремянке мужчина отступился и упал Фото: Архив "КП"

Житель Коми получил тяжелую травму во время работы. О несчастном случае рассказали в пресс-службе Гострудинспекции республики.

В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент был зафиксирован в школе-интернате №3 21 октября. Мужчина выполнял работы на стремянке, но в какой-то момент он оступился и упал с высоты. Работник образовательного учреждения получил тяжёлую травму, однако ее характер не уточняется.

По данному факту начато расследование. Инспекции предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре работник фанерного завода получил тяжелую травму