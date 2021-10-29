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Происшествия29 октября 2021 12:40

В Коми работник школы-интерната тяжело травмировался, упав со стремянки

Источник:kp.ru
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Во время производства работ на стремянке мужчина отступился и упал

Во время производства работ на стремянке мужчина отступился и упал

Фото: Архив "КП"

Житель Коми получил тяжелую травму во время работы. О несчастном случае рассказали в пресс-службе Гострудинспекции республики.

В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент был зафиксирован в школе-интернате №3 21 октября. Мужчина выполнял работы на стремянке, но в какой-то момент он оступился и упал с высоты. Работник образовательного учреждения получил тяжёлую травму, однако ее характер не уточняется.

По данному факту начато расследование. Инспекции предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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