В Коми работник школы-интерната тяжело травмировался, упав со стремянки

Во время производства работ на стремянке мужчина отступился и упал
Фото: Архив "КП"
Житель Коми получил тяжелую травму во время работы. О несчастном случае рассказали в пресс-службе Гострудинспекции республики.
В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент был зафиксирован в школе-интернате №3 21 октября. Мужчина выполнял работы на стремянке, но в какой-то момент он оступился и упал с высоты. Работник образовательного учреждения получил тяжёлую травму, однако ее характер не уточняется.
По данному факту начато расследование. Инспекции предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
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