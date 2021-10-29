В Коми пятерых выпускников оштрафовали за шпаргалки на ЕГЭ

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В Коми пятерых выпускников оштрафовали за пользование шпаргалками в ходе сдачи ЕГЭ. Об этом сообщила министр образования республики Наталья Якимова.

По ее словам, количество нарушений во время проведения ЕГЭ не увеличивается, но и не уменьшается. Так, в этом году двое учеников пришли на ЕГЭ с мобильными телефонами, еще трое – с письменными шпаргалками. Всех нарушителей удалили с экзаменов, а результаты их работ аннулировали. Троих подростков пригласили на комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении их представителей составили административные протоколы. В отношении двоих совершеннолетних школьников материалы сразу направили в суд. Как передает «Комиинформ», каждого из нарушителей оштрафовали на 3 тысячи рублей.

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