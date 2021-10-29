Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре к Новому году украсят 13 площадей и общественных территорий, эта работа будет проведена в самом городе и пригородных поселках. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Департамент финансов администрации Сыктывкара подал заявку на выполнение работ по устройству и содержанию новогодних городков. Речь, в том числе, идет о новогоднем катке на Стефановской площади. Начальная цена контракта составляет 9,23 миллиона рублей. Эти деньги выделят из городского бюджета. Заявки можно подать до 10 ноября, а сам конкурс состоится 12 ноября.

новогодние городки обустроят на Стефановской площади, в Орбите, Давпоне, Краснозатонском, Верхней Максаковке, Седкыркеще, Лесозаводе, Нижнем Чове, Верхнем Чове, а также в Сосновой поляне, в Дырносе, Кочпон-Чите и парке микрорайона Строитель.

Подрядчик должен будет заниматься обслуживанием этих территорий с момента заключения контракта и до 28 февраля. Концепцию новогоднего оформления Стефановской площади нужно будет выполнить в едином стилевом решении по мотивам детских мультфильмов с элементами коми орнамента с использованием снега и льда.

Новогодняя композиция на Стефановской площади должна учитывать расположение новогодней ели высотой 22 метра в центре городка. Устройство ледового городка на Стефановской площади необходимо выполнить в плане 100 на 50 метров. На всех обустроенных новогодних площадках и городках будут присутствовать светодиодные фигуры в виде сказочных персонажей, живые или искусственные ели, горки и другие объекты.

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