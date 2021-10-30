В Коми женщина погибла от рук своего пьяного сына

Житель Воркуты осужден за избиение до смерти матери Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 30-летнего жителя Воркуты, который до смерти забил свою мать. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе СК по Коми.

Следствие установило, что кровавая драма развернулась в одной из квартир на улице Суворова. Между пьяными матерью и сыном возник конфликт, в ходе которой мужчина жестоко избил воркутинку. Женщина умерла от массивного внутреннего кровотечения. Вскрытие позже покажет, что оно возникло в результате полученной травмы живота с повреждением внутренних органов.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 9 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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