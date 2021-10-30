В Коми из горящего дома спаслись 14 человек

В Усинске от пожара спаслись 14 человек Фото: Архив "КП"

В Усинске в минувшую пятницу загорелся многоквартирный дом на Молодежной улице. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Коми. Уточняется, что огонь вспыхнул в одной из квартир.

До прибытия пожарных из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 14 человек. Спасатели потушили огонь в течение 30 минут. В ведомстве добавили, что в огне никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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