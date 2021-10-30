В Коми 46-летний мужчина насмерть сбил пешехода на ночной трассе

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми произошла очередная смертельная авария на трассе Сыктывкар-Ухта. Под колеса иномарки попал житель Сосногорского района, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Уточняется, что ДТП произошло на 374 км трассы. Пенсионер шел по дороге, когда на него наехал 46-летний водитель за рулем Great Wall. По словам мужчины, он не заметил идущего на встречу человека из-за плохого освещения.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего мужчину, но доехать до больницы они не успели: он погиб в карете скорой помощи. На момент смерти пенсионеру было 63 года,

По данному факту начато разбирательство. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 79-летний мужчина разбился насмерть, упав в реку (подробности)