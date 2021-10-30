В Княжпогостском районе Коми перевернулся микроавтобус с людьми

По предварительным данным, пострадала женщина. Фото: Архив "КП"

На трассе в Коми перевернулся пассажирский микроавтобус. Об этом сообщили в ГИБДД по республике. Уточняется, что авария произошла на трассе Сыктывкар — Ухта в Княжпоготском районе.

По предварительным данным, 54-летний водитель за рулём микроавтобуса Peugeot не справился с управлением и выехал в кювет, где перевернулся. Известно, что в ДТП пострадала 19-летняя пассажирка автобуса. Характер травм уточняется.

По данному факту начато разбирательство. Как сообщили в региональном Следкоме, сейчас ведётся проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего.

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