Где в Сыктывкаре покататься на коньках 2021-2022: полный список мест

Фото: архив КП.

Зима почти пришла в Сыктывкар. Судя по прогнозу синоптиков, столица Коми подмерзнет уже совсем скоро. Поэтому город готовится встать на коньки. На территории Сыктывкара мэрия планирует открыть 17 уличных ледовых катков, доступных для свободного катания горожан.

Как сообщает управление спорта мэрии Сыктывкара, готовить катки начнут, как только закрепится устойчивая отрицательная температура не выше 8-10 градусов. Но обещается, что все ледовые площадки планируется подготовить ещё до новогодних каникул.

Управление спорта подчеркивает, что ледовые катки будут доступны для сыктывкарцев и постоянно, и по расписанию.

Напомним, в этом году городские власти приобрели трактор с навесным оборудованием, позволяющий лучше и быстрее обслуживать открытые катки, а также прицепную ледозаливочную установку для более качественного льда на городских катках.

Полный список адресов, где будут бесплатные ледовые катки, смотрите ЗДЕСЬ.

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