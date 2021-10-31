Задержанный в Сыктывкаре дебошир не планировал взрыв и не брал заложников

Фото: Архив КП.

Полицейские Сыктывкара задержали 44-летнего дебошира на съёмной квартире в столице республики. И сейчас проводят проверку, связанную с жутким скандалом, который взбудоражил всех соседей. Подробности сообщает МВД по Коми.

В дежурную часть столичной полиции поступил звонок: на улице Малышева кто-то громко скандалит. На место тут же выехали сотрудники УВД.

Скандал был на съёмной квартире. Арендаторы, мужчина и женщина, выпивали и, дойдя до кондиции, сильно поругались. Женщина испугалась агрессии собутыльника, поэтому взяла малолетнюю дочь и вышла с ней на улицу. Мужчина заперся в квартире, а увидев прибывших полицейских, стал выкрикивать угрозы.

Вскоре на место происшествия приехал арендодатель. Он привёз запасные ключи от своей квартиры. Это помогло проникнуть в помещение и скрутить дебошира.

Некоторые СМИ писали о том, что изрядно подвыпивший скандалист угрожал полицейским взрывом, так же в информагентства просочилась ложная информация, что фигурант заперся с женщиной и её дочерью в квартире, угрожая их убить. Эти сведения не подтвердились.

Пьяный скандалист оказался ранее неоднократно судимый житель Сыктывкара. Сейчас полицией проводится проверка, вскоре будет принято процессуальное решение.