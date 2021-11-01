Жителей Коми предупредили о магнитных бурях

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Накануне днем в магнитосфере Земли началась магнитная буря, о чем сообщила лаборатория Физического института академии наук. Закончится она уже сегодня днем.

Специалисты оценивают мощность бури как слабую, они присвоили ей уровень G1. Причиной стала мощная вспышка на солнце.

Лаборатория отмечает, что магнитная буря может напрямую повлиять на энергетические системы, вызвав ложную реакцию. Также не исключаются сбои в навигаторах со спутника и прерывы радиосообщений.

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