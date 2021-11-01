В Сыктывкаре из горящего жилого дома эвакуировались 12 человек

Фото: архив КП.

Раннее утро 1 ноября озарилось заревом. Заревом пожара по улице Больничный проезд в Сыктывкаре. Подробности сообщает МЧС по Коми.

Как рассказывает пресс-служба ведомства, деревянное двухэтажное здание вспыхнуло рано утром, в 05:39. Жилой дом загорелся по непонятным пока причинам. Очевидцы вызвали пожарных, которые тут же примчались на место происшествия.

Когда они приехали, уже вовсю полыхал дом и хозпостройки рядом с ним. К счастью погибших и пострадавших нет. 12 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.

- К 10 утра открытое горение ликвидировали, сейчас проводятся работы по разборке и проливке конструкций. Причины пожара устанавливают, - отметили в ведомстве.

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Известны подробности происшествия (подробности)