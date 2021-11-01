Жителей Коми призвали сократить количество контактов в период локдауна

Санитарные врачи Коми призвали не ходить друг к другу в гости в период локдауна Фото: Архив "КП"

Жителей Коми призвали уменьшить физические контакты в период нерабочих дней из-за высокого риска заражения коронавирусом. С такой просьбой к населению обратился руководитель отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Ромэн Галимов.

Он отметил, что введение локдауна уже показало свою эффективность в прошлом году. Тогда, по слова специалиста, власти смогли снизить темпы распространения инфекции. Галимов призвал жителей республики по мере возможности оставаться дома.

- Основным противоэпидемическим мероприятием явилось именно разобщение. Когда в автобусах было значительно меньше людей, магазины были закрыты, не было столпотворения в наших торговых центрах, тогда и было зарегистрировано снижение заболеваемости. В каникулярные дни я призываю население, в том числе, и в гости друг к другу не ходить. Нужно как можно больше сократить количество контактов, - сказал он.

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