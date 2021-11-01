Средняя зарплата в Коми достигла более 59 тысяч рублей

В августе средняя зарплата Коми составила 56,5 тысяч рублей Фото: архив "КП"

В Коми выросла средняя зарплата. По сообщению республиканского органа статистики, ее размер в августе достиг 56,5 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом за аналогичный период зарплата выросла на 1,8%.

В Комистате уточнили, что в период с января по август этого года номинальная начисленная зарплата увеличилась на 4%, составив 59 134 рубля.

Традиционно самая высокая оплата труда у работников нефте-газовой отрасли. Они получают около 122 тысяч рублей. На втором месте по уровню зарплат - работники, занятые в транспортировке и хранении. Их зарплата составляет 82,7 тысяч рублей. Тройку лидеров с зарплатой в 73 тысячи рублей замыкают сотрудники в сфере научных исследований и разработок.

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