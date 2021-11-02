Жительница Воркуты перевела мошенникам 74 тысячи рублей

Фото: архив КП.

Воркутинка стала жертвой мошенников. У женщины украли (точнее, сама отдала) 74 тысячи рублей. Подробности сообщает МВД по Коми.

Жительнице Воркуты 1983 года рождения позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка.

- Аферисты пытаются оформить на ваше имя кредиты, - напугали на том конце провода.

Чтобы спасти свои кровные, женщина должна была быстро взять так называемый «зеркальный» займ и перевести полученную сумму на якобы безопасный счет.

Как доверчивая воркутинка и поступила. И выполнила все инструкции. В результате женщина перевела незнакомцам кредитные средства на указанный счет - 74 тысячи рублей.

В сообщении ведомства указывается, что аферисты звонили с номеров операторов связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело.

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