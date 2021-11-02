Минздрав: поликлиники и больницы Коми не выдают QR-коды

Алгоритм получения QR-кода прост Фото: Архив "КП"

В Коми в поликлиниках и больницах не выдают QR-коды. Об этом жителям республики напомнили в региональном Минздраве после участившихся вопросов по этой теме. Выдача QR-кодов находятся в компетенции портала «Госуслуги», заявили в ведомстве.

- На сегодняшний день все медицинские организации Коми своевременно направляют информацию о перенесенном заболевании и вакцинации. Больницы и поликлиники самостоятельно QR-коды не выдают. Данные коды автоматически формируются на портале «Госуслуги», - объяснил процедуру выдачи кодов главврач Республиканской клинической больницы Рамазан Абакаров.

Напомним, для того чтобы получить свой код о пройденной вакцинации, необходимо зарегистрировать на «Госуслугах», где после введения второго компонента прививки на личный аккаунт придет QR-код, а после первого этапа появится информация, подтверждающая факт вакцинации.

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