Житель Коми получил четыре года тюрьмы за интимную переписку со школьницей

Житель Воркуты осужден за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетней Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 46-летнего жителя Воркуты за развращение школьницы. По сообщению СУ СК России по республике, мужчина был признан виновным совершении развратных действий в отношении малолетней.

Суд установил, что воркутинец вел интимную переписку с 13-летней девочкой, в которой он вел беседы на интимные темы, а также просил подростка присылать эротические фото. Сам мужчина тоже часто делал интимные снимки и отправлял их девочке. Такое общение продолжалось на протяжении восьми месяцев.

Неизвестно, сколько бы длилась переписка, если бы не педагог девочки, которая случайно узнала обо всем. Именно она написала заявление в полицию.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми поймали педофила, изнасиловавшего двух глухих девочек