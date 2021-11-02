В Сыктывкаре открылись дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

Фото: архив КП.

В нерабочие выходные, объявленные по всей стране, в столице Коми откроются дополнительные пункты вакцинации от COVID-19. Их адрес раскрывает минздрав региона.

В сообщении ведомства сообщается, что с 3 по 8 ноября включительно пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции будут работать в торговом центре «Макси», торговом центре «Спутник» и в автомобиле около торгового центра «Калевала».

Пункты вакцинации будут открыты с 10 до 16 часов. Завтра, 3 ноября, пункт в ТЦ «Макси» будет принимать всех желающих привиться с 11 до 17 часов.

Уточняется, что при себе обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Кстати, в пунктах можно будет пройти одновременную вакцинацию от гриппа и ковида.

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