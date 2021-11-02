В Вуктыле скончался руководитель «Аквасервиса» Борис Жашкевич

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Скончался руководитель ресурсоснабжающей организации «Аквасервис» в Вуктыле Борис Жашкевич.

Как сообщила на своей страничке в вк его супруга Наталья Жашкевич, прощание с Борисом состоится 4 ноября в 11:00 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Друзья, родные и близкие пишут соболезнования и слова поддержки на странице Натальи и в других пабликах, где опубликовано сообщении о месте прощания.

Сейчас обязанности руководителя организации исполняет замдиректора по финансовым вопросам Виктор Кузнецов.

Напомним, как сообщали ещё в начале марта в СУ СК по Коми, ООО «Аквасервис», которая являлась арендатором Центральной котельной Вуктыла, не обеспечила соблюдение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Из-за этого вышел из строя один из котлов. Кроме того, в 2020 году руководство ООО «Аквасервис» без согласования с органами Ростехнадзора и проведения предусмотренных законодательством испытаний и пусконаладочных работ изменило технологическую схему работы Центральной котельной Вуктыла.

Вся эта катавасия с теплом, точнее, с его перманентным отсутствием создала угрозу для жизни и здоровья горожан из-за некачественного оказания коммунальных услуг. Проводятся следственные и процессуальные действия.

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