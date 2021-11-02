Полицейские Сосногорска по горячим следам поймали угонщика автомобиля

Фото: архив КП.

Полиция Сосногорска показала себя во всей красе. Стражи правопорядка по горячим следам раскрыли угон автомобиля ВАЗ-21144, сообщает МВД по Коми.

В полицию обратился местный житель, который рассказал, что у него угнали автомобиль, припаркованный во дворе.

Сотрудники уголовного розыска шустро установили личность злоумышленника: им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель. Оказалось, что владелец авто оставил свою ласточку незапертой. Чем и воспользовался подозреваемый. Он соединил провода и поехал кататься. Но тут же попал в ДТП.

Задержанный признался в содеянном и стал фигурантом уголовного дела. Приехали.

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